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شاهد.. انتخابات ليبيا التفاف لفرض حفتر على الحكم

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

اكد تأجيل العملية الانتخابية في ليبيا انه كان مجرد محاولة للالتفاف حتى يسيطر خليفة حفتر على الحكم في البلاد.

العالم – خاص بالعالم

وقال الكاتب والباحث اسد ماجد انه كان واضحا انه لن تجرى انتخابات لانه اذا تمكن خليفة حفتر من السيطرة على العاصمة طرابلس لما كانت اجريت انتخابات وعين حاكما على ليبيا بدعم خارجي.

واشار الباحث ان عدم تمكنه من دخول طرابلس والسيطرة عليها عسكريا ربما هذه العملية الانتخابية كانت مجرد التفاف وهذا يدل على ان الانتخابات دفنت قبل ان تولد.

واضاف اسد ماجد ان الدور التركي والجماعات التي تسمى اسلامية وغير اسلامية هي مدعومة من ليبيا.

واكد الباحث ان الوضع اصبح معقدا وان الشعب الليبي بات اخر همه الانتخابات فهو يريد الامان.

وتابع ماجد انه توجد مناوشات وتم الهجوم على مفوضية للانتخابات في مدينة مصراته ووجود عناصر مسلحة كثيرة في الزاوية ولا يعرف احد ماذا يدور في اروقة الامم المتحدة.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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