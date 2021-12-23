ترکیا.. القبض على دبلوماسي أمیركي باع جواز سفره لسوري بمبلغ ضخم

العالم - تركيا

وبحسب وكالة “إخلاص” التركية فإن أجهزة الأمن في المطار تأكدت أن جواز السفر المزور يخص دبلوماسياً يعمل في القنصلية الأمريكية في بيروت، وبعد مشاهدة أشرطة الفيديو لكاميرا المراقبة اعتقلت السلطات الدبلوماسي الأميركي وأودعته السجن، كما عثرت معه على مبلغ 10 آلاف دولار كان قد تقاضاها من اللاجئ السوري.

وأضافت الوكالة الإخبارية أن اللاجئ السوري (ر . س) عبرَ نقطة مراقبة الجوازات في مطار إسطنبول بجواز سفره الخاص للهرب إلى ألمانيا، حيث التقى مع الدبلوماسي الأميركي (د. ج. ك) في صالة الانتظار، ثم دخلا حمام المطار وعندها سلم الدبلوماسي جواز سفره الشخصي للسوري مقابل 10 آلاف دولار وقام على الفور بالمغادرة.

وأظهرت كاميرات المراقبة أن الدبلوماسي الأميركي والسوري قاما بتغيير ملابسهما في الحمام للتمويه على شرطة المطار وتجنباً للوقوع في قبضتهم، لكن أجهزة الأمن كشفت العملية وألقت القبض على الاثنين، وخلال عمليات التفتيش تم ضبط جواز السفر الدبلوماسي الأميركي و 10 آلاف دولار في مظروف، كما تمت إحالتهما إلى السلطات القضائية.

وأشارت وكالة إخلاص إلى أنه وفقاً للمعلومات الواردة فإن اللاجئ السوري من سكان القامشلي وقد تم إطلاق سراحه بعد التحقيق معه، فيما تم إيداع الدبلوماسي الأميركي السجن وتحويله للقضاء المختص.

يذكر أن الكثير من اللاجئين السوريين الموجودين في تركيا يسعون للهرب إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر سلوكهم طرقاً خطرة، الأمر الذي أودى بحياة المئات منهم، فيما تسعى منظمات دولية للضغط على الكثير من الدول الأوروبية ولا سيما اليونان، للسماح للاجئين بالوصول وتهيئة طرق آمنة لهم، وإدانة أي تعامل وحشي بحقهم.