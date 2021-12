اليمن يؤدب السعودية.. التصعيد مقابل التصعيد

العالم - نبض السوشيال

نتابع في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) لهذا اليوم الخميس أهم التغريدات التي غرد بها الناشطون اليمنيون ضمن سياق الوسومات الاربعة سالفة الذكر، والتي تفاعلت مع احداث وتطورات اليمن الاخيرة ومنها خروج مسيرة جماهيرية حاشدة في مدينة صعدة صباح اليوم الخميس بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد تحت شعار "الوفاء لدماء الشهداء"، ردد المجتمعون في المسيرة هتافات منها "درب العزة والوفاء.. نمضي في خطى الشهداء"، "شعبي في ذكرى الشهيد عن مبدأهم لن يحيد"، "يا خدام الأمريكان.. لن يخضع بلد الإيمان"، "تضحيات الشهداء زادتنا عزة وإباء"، "الأمم المتحدة.. صارت للعدوان أداة"، "قل لتحالف العدوان.. لن ينعم يوما بأمان".

ألقى رئيس السلطة المحلية محمد جابر عوض كلمة، حيا فيها أسر الشهداء والمرابطين والجرحى، مشيرا إلى مسؤوليتنا تجاههم، وخاطب المرتزقة قائلا: إن الخسارة هي لمن هو في صف المعتدين، داعيا لإخراج قافلة شتوية كبرى من محافظة صعدة ومديرياتها وقراها.

واليوم ايضا، خلفت غارات العدوان السعواميركي دمارا كبيرا بطرق وشوارع العاصمة صنعاء، حسبما أعلنت الإدارة العامة للمرور، خروج طريق ميدان السبعين باتجاه ميدان التحرير، وشارع الستين من فوق وتحت جسر المصباحي بأمانة العاصمة صنعاء عن الخدمة وتوقف الحركة المرورية، إثر غارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي، وكان طيران العدوان قد شن منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، سلسلة غارات على العاصمة صنعاء من بينها غارة استهدفت بشكل مباشر جسر السبعين تقاطع المصباحي.

واستهدف طيران العدوان كذلك بـ 3 غارات منطقة السبعين السكنية، ما أدى لتضرر عدد من منازل المواطنين، وحالة فزع وخروج لبعض الأهالي من منازلهم، كما تضرر مستشفى السبعين للأمومة والطفولة وحدوث حالة فزع في أوساط المرضى نتيجة استهداف طيران العدوان لحي السبعين السكني.

تطور الهجمات اليمنية الدراماتيكي على العمق السعودي سلط عليها الضوء تقرير اميركي موسع لنشرة مركز الدراسات الأمريكي CSIS، مشيرا إلى أن القوات المسلحة اليمنية شنت سلسلة من الهجمات المؤثرة ضد أهداف تابعة للسعودية المعتدية وذلك ردا على تدخل مباشر وحرب يشنها تحالف العدوان بقيادة السعودية في اليمن منذ العام 2015.

واستعرض التقرير الهجمات التي طالت أهداف حيوية سعودية، حيث قال إن القوات المسلحة اليمنية اطلقت في نوفمبر 2021 عشرات الطائرات بدون طيار بالمتفجرات على عدة مواقع حيوية سعودية، بما في ذلك مصافي النفط في جدة.

نتابع الان اهم التغريدات اليمنية التي وصلت "تويتر" ضمن نطاق الوسومات سالفة الذكر ونبدأها بتغريدة لحساب الناشط اليمني (مجدي محمد - Magdy Mohamed) الذي غرد في سياق الوسمين (#التصعيد_بالتصعيد و #الرياض_مقابل_صنعاء) قائلا: #ياقهراااه. لاعشنا إن لم نرد.. ولابقينا أن بقيت هناك خطوط حمر في مواجهتنا مع هؤلاء الاعراب.. ولانجونا إن نجوا #التصعيد_بالتصعيد #الرياض_مقابل_صنعاء.

تحت وسم (#صنعاء) كتبت الناشطة المصرية (رانيا العسال - rania alassal) قائلة: هذا ولم يترك اولاد الحرام حراما فى اليمن الا وارتكبوه #صنعاء الطفل بالنفط

وضمن وسم (#اليمن_يؤدب_السعودية) نشر الناشط اليمني (ابو رضوان) صورة صاروخ وكتب تحته عبارة (اذهب الى سلمان انه طغى) وقال في تغريدته: بإسم قاسم الجبارين بإسم الله ورسوله والمؤمنين بإسم أطفال اليمن العزيز بإسم المظلومين المحاصرين بإسم كل شريف حر ومجاهد اللهم إشفي صدور قوم مؤمنين #اليمن_يؤدب_السعودية

تحت وسم (#اليمن_يؤدب_السعودية) عرد ثلاثة نشطاء احداهم عراقية هي الناشطة (د.سعاد القيسي) قائل: الغارات السعوديه قبل قليل على الجوامع والمستشفيات في صنعاء يدلّ على ان السعوديه لم تعد تملك خطه للخروج من المستنقع اليمني ولا حلّ لديهم الا الغارات الهستيريه واستهداف المطارات والمستشفيات المستهدفه سابقا قبل 5 سنوات. #اليمن_يؤدب_السعودية

فيما غرد الناشط اللبناني (حسن فاخوري||حساب رقم ٢ ليرجع رقم ١) قائلا: آل سعود كالدّوابّ، لا يفقهون إلّا لغة العصا والسّوط .. #اليمن_يؤدب_السعودية

وأما الناشط اليمني ( أمين الجرموزي -Ameen Aljermozi) فقد غرد قائلا: اثق بأن رجال الله لن يتركوا غارات اليوم دون رد مزلزل،، الاعداء يعلمون مايوجعنا وهو استهداف الاحياء السكنية وافزاع النساء والاطفال والامنين في بيوتهم،، وهذا الوجع لن يمر دون وجع اكبر لال سعود واسيادهم بإذن الله،، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.. #اليمن_يؤدب_السعودية

وفي تغريدة ثانية للناشط اللبناني (حسن فاخوري||حساب رقم ٢ ليرجع رقم ١) وتحت وسم (#اليمن_يؤدب_السعودية) قال فاخوري: #اليمن_يؤدب_السعودية انتقامًا لكلّ مجاهد ومظلوم وقائدٍ أمميّ كسيّد محور المقاومة الشهيد الحاج #قاسم_سليماني ..

وضمن وسم (#الرياض_مقابل_صنعاء) نشر حساب الناشط اليمني (فؤاد حسين المؤيد ابو مؤيد) فيديو لعضو المكتب السياسي لحركة "أنصار الله" محمد البخيتي، وقال حساب الناشط (فؤاد حسين المؤيد ابو مؤيد) نقلا عن البخيتي: نقول للسعوديين قاتلوا بشرف ولا تذهبوا للبكاء لدى مجلس الأمن والمجتمع الدولي فنحن نضعهما تحت أقدامنا. #الرياض_مقابل_صنعاء

نختم هذه الحلقة من نبض السوشيال مع تغريدة رائعة تحت وسم (#صنعاء) لحساب الناشط اليمني (عبد الله ابو طالب) قال فيها: نصف مليون ضربة جوية .. هل انتصرت السعودية؟ مع كل تخبط سعودي ومع كل غارة على # صنعاء يندفع الشباب إلى الجبهات للانتقام ، اليمني بطبيعته لا ينسى ثأره حتى لو استمر لسنوات.

Half a million air strikes, did saudi Arabia win? Someone's wondering? The Saudi continuation comes to an end, as with each raid on #صنعاء young men rush to the front lines for revenge, the Yemeni in nature does not forget his revenge even if it lasts for years.