برلمان ليبيا يعلن استحالة اجراء الانتخابات الرئاسية بموعدها المحدد

العالم- خاص بالعالم

وانتهت اللجنة المشكلة من مجلس النواب الليبي لمتابعة العملية الانتخابية، إلى استحالة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية خلال موعدها المحدد، دون تعيين موعد جديد لها.

ودعت اللجنة رئيس وزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى العودة لمنصبيهما بعد ان توقفا اثر ترشحهما للانتخابات، وذلك بهدف وضع خريطة طريق تتماشى مع المعطيات الجديدة، باعتبار أن ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة تنتهي في موعد الانتخابات التي تأجلت.

اما المفوضية العليا للانتخابات الليبية فاقترحت يوم الرابع والعشرين من الشهر المقبل موعدا لاجراء الانتخابات، لكن بعد التنسيق مع مجلس النواب، الذي قالت إن عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة ما اسمّتها حالة القوة القاهرة التي منعتها من إعلان اللائحة النهائية للمترشحين.

واكدت المفوضية ان التأجيل كان متوقعا على نطاق واسع في ظل الخلافات بشأن القواعد الحاكمة للعملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية، منها جدولها الزمني، وسلطات الرئيس الجديد أو البرلمان، ومن يحق له الترشح.

وظهرت ابرز الخلافات حول ترشح شخصيات غير مقبولة على نطاق واسع، على رأسهم القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي ورئيس الوزراء الحالي عبد الحميد الدبيبة الذي وعد في وقت سابق بعدم خوضه للانتخابات.

بالتزامن التقت المبعوثة الاممية الى ليبيا ستيفاني ويليامز مع مسؤولين ليبيين ومرشحين للانتخابات لمناقشة التطورات السياسية.

وكتبت ويليامز على تويتر انها التقت بمرشحين للانتخابات ومسؤولين ليبيين من بينهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اسامة جويلي، لمناقشة أهمية الإسراع بعملية المصالحة الوطنية واستعراض أخر التطورات في ليبيا.

كما حث السفير الأميركي على تهدئة الوضع الأمني المتوتر في البلاد، محذرا من خطر التصعيد وعواقب غير مقصودة تضر بأمن ليبيا.