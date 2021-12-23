ما خلفيات إنتشار العنف والجرائم داخل الكيان الإسرائيلي؟

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج" غياهب الكيان"، أشار عواضه إلى أن الذي حصل وماكشف عنه استقالة مدير مركز بلدات بئر السبع، وفق ما أعلن عنه الاعلام الاسرائيلي، بأن هنالك مشكلة لها علاقة بتزايد الأعباء من ارتفاع في مستوى الجريمة وعنف وقتل وعناصر الجريمة المنظمة، وقيام عناصر الشرطة الاسرائيلية بالاعتداء بشكل شبه يومي، وما يتعلق بتراجع ونقص الكادر البشري.

وأضاف عواضه:"من المعروف انه بداخل الشرطة الاسرائيلية، تجري عملية سنوية بتطهير 17% من الكادر الاداري، في محاولة لمنع عناصر الشرطة من الحصول على حقوق التقاعد، الامر الذي يعطي الامكانية لتجديد الهيكلية الادارية داخل الشرطة كل 5 سنوات.

ونوه عواضه الى انه مع تزايد مشكلة الاستقالات بسبب النقص في الكوادر، وبسبب موضوع العنف وعدم الثقة في القيادة، كشفت الازمات الأخيرة التي حصلت، وتحديدا ابان عملية سيف القدس الى أن الشرطة الاسرائيلية اضطرت للاستعانة بـ16 سرية من حرس الحدود لتأمين الأمن الداخلي داخل المناطق والبلدات، وتحديدا البلدات الفلسطينية التي كانت تجري فيها المواجهات، ما يشير الى أن قدرة الشرطة على المواجهة هي"قدرة ضعيفة" وان عناصر الشرطة لم يعد يستطيعوا مكافحة العنف، وبالتالي فلم تعد أزمة الكيان الاسرائيلي خارجية فحسب، بل أصبحت الأزمة داخلية في داخل شرطة الكيان الصهيوني.

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