العنف يتصاعد.. وشرطة الإحتلال عاجزة

العالم - غياهب الكيان

ويلقي برنامج" غياهب الكيان"، الضوء على ما تعيشه معظم المناطق المحتلة في الكيان الغاصب تعيش موجة من العنف والتفلت الامني الذي ينتجه تزايدا كبيرا في الجرائم وعمل السرقة وترويج المخدرات وغيرها فيما تظهر شرطة الاحتلال عاجزة عن مكافحتها.

وحول خلفيات الانتشار للعنف والجرائم في الكيان الاسرائيلي خاصة في الشوارع الاسرائيلية أكد ضيف البرنامج المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة أن المشكلة فيما يتعلق بانتشار ظاهرة العنف هي ليست طارئة بل لها اسبابها الاساسية تتعلق بالتفلت وانتشار الجريمة بشكل واسع داخل المجتمع الصهيوني انعكس بشكل كبير على موقف بعض القيادادات داخل الشرطة الاسرائيلية وفضلوا الذهاب الى منازلهم على أن يذهبوا الى المواجهة.

ونناقش في حلقة برنامج" غياهب الكيان"، موضوع ماتعيشه تل أبيب على غرار المناطق المحتلة الاخرى حالة من الانفلات الأمني غير المسبوق حيث تشهد الكثير من أحيائها الجريمة والدعارة وعصابات الجريمة المنظمة والمسلحة، ما يؤدي الى حال من الذعر في صفوف الصهاينة من سكانها.

ويبحث برنامج "غياهب الكيان"، في تعرض رئيس بلدية في منطقة الكرمل المحتلة للتهديد بالقتل وإحراق سياراته. وفي ظل التفلت الامني والاخلاقي تنتشر ظاهرة التحرش في المجتمع الصهيوني حيث عكست معطيات أخيرة نشرت في الكيان عن زيادة كبيرة في أحداث التحرش الجنسي لاسيما على شبكات التواصل الاجتماعي.

كما سلط البرنامج الضوء على مظاهر الاعتداء على الفلسطينيين في الكيان وتبرير حملات اعتقالهم تلفيق الاتهامات من جانب شرطة الاحتلال لشباب بحيازة اسلحة لاعتقالهم.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج "غياهب الكيان"نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة

التفاصيل في الفيديو المرفق ...