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أول تعليق من المرزوقي على حكم سجنه

أول تعليق من المرزوقي على حكم سجنه
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر المنصف المرزوقي، الذي تولى منصب رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة بين 2011 و2014 في تونس، أن الحكم عليه بالسجن 4 سنوات، "صادر عن قاض بائس وبأوامر من رئيس غير شرعي".

العالم-تونس

وتعليقا على الحكم الذي صدر بحقه أمس عن محكمة تونسية، والقاضي بالسجن لمدة 4 سنوات مع التنفيذ العاجل، كتب المرزوقي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "حوكمت أكثر من مرة في عهد بورقيبة، وحوكمت أكثر من مرة في عهد بن علي، والآن يصدر ضدّي حكم في عهد قيس سعيد".

وأضاف: "رحل بورقيبة وبن علي وانتصرت القضايا التي حوكمت من أجلها، وبنفس الكيفية المهينة سيرحل هذا الدكتاتور المتربص وستنتصر القضايا التي أحاكم من أجلها".

وصدر امس الأربعاء حكم ابتدائي غيابي على الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي بالسجن 4 سنوات مع النفاذ العاجل.

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