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الحكومة المصرية تتحدث عن تحد كبير في العاصمة الجديدة وحملة الانتقادات

الحكومة المصرية تتحدث عن تحد كبير في العاصمة الجديدة وحملة الانتقادات
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أن التحدي الأكبر بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة في مصر هو أداء الموظف ونظام العمل اللاورقي بالعاصمة.

العالم-مصر

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بإجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية لأول مرة، اليوم الخميس: "العمل على النظام دا مش هيحصل فى يوم وليلة، هنفضل نشتغل على الموضوع دا".

وقال مصطفي مدبولي، إن اليوم يوم تاريخي لعقد اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الادارية الجديدة، لافتا إلى أن العاصمة من خمس سنوات كانت مجرد رسومات وخرائط، مؤكدا أنه إنجاز كبير أن يتم تنفيذها في 5 سنوات فقط.

وأضاف مدبولي، أن مصر تعرضت لانتقادات كبيرة عندما أعلنا عن انشاء العاصمة الادارية الجديدة، مشيرا إلى أن الانتقال من عصر إلى عصر كان يصاحبه إنشاء عاصمة جديدة، وهذا ما فعله محمد علي باشا وإنشاء القاهرة الخديوية.

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الحكومة المصرية تتحدث عن تحد كبير في العاصمة الجديدة وحملة الانتقادات

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