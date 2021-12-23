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القبض على معالج جرحى "داعش" وأربعة من معاونيه في  كركوك

القبض على معالج جرحى
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الخميس، القبض على معالج جرحى تنظيم "داعش" الوهابي وأربعة من معاونيه في محافظة كركوك بشمال البلاد.

العالم-العراق

وذكرت في بيان صحفي، أن "وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على خمسة إرهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابية".

وأضافت: "اعترف الإرهابي الأول بمعالجة جرحى عصابات داعش في مضافتهم، وكذلك تجهيزهم بالأدوية والمعدات الطبية، مستغلا وظيفتة في وزارة الصحة، كما اعترف بتقديم الدعم اللوجستي أيضا".

وأشارت الخلية، إلى أن "بقية الإرهابيين عملوا في صفوف داعش بما يسمى قاطع كركوك وقدموا الدعم اللوجستي لعناصر التنظيم، واشتركوا أيضا بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، قبل عمليات التحرير".

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