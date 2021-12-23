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بوتين يبين موقف روسيا من "مسألة الاعتراف بطالبان"

بوتين يبين موقف روسيا من
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ان قرار الاعتراف بحكومة طالبان يجب أن يكون موحدا، وروسيا تسعى لذلك.

العالم ـ أوروبا

وقال بوتين خلال مؤتمره الصحفي السنوي: "فيما يتعلق بالاعتراف بطالبان، نحن نعمل بشكل موحد مع جميع المشاركين في الاتصالات الدولية ، ولدينا موقفنا الخاص ذكرته بوضوح الآن وسوف نسعى ليكون القرار موحدا".

وتابع بوتين قائلا " ما يجب القيام به الآن هو تقديم المساعدة للشعب الأفغاني، ويجب أن يتم ذلك أولاً وقبل كل شيء من قبل تلك البلدان التي تسببت في مثل هذا الضرر الهائل، والأضرار على الاقتصاد الأفغاني والشعب الأفغاني وعلى المجتمع الأفغاني نفسه. أولئك الذين بقيوا هناك لمدة 20 عامًا ودمروا الاقتصاد ، يجب عليهم أولاً وقبل كل شيء تقديم المساعدة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أكد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على ضرورة رفع الحظر عن أموال أفغانستان في البنوك الأوروبية، لأغراض إنسانية.

وفي سياق آخر، قال بوتين ردا على سؤال خلال المؤتمر بشأن المقاطعة السياسية من قبل بعض الدول لأولمبياد بكين إن “قرار مقاطعة أولمبياد بكين خاطئ وغير مقبول ومرتبط بجهود ردع تطور الصين”.

وأعلن البيت الأبيض أن مسؤولي الحكومة الأمريكية سيقاطعون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية بسبب ما اسماه "الفظائع في مجال حقوق الإنسان في الصين"، على الرغم من أن الرياضيين الأمريكيين يحظون بحرية السفر إلى هناك للمنافسة.

وستقام الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في الفترة من 4 إلى 20 فبراير/شباط من العام 2022.

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