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الحكومة المصرية تفرج عن شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح

الحكومة المصرية تفرج عن شقيقة الناشط علاء عبدالفتاح
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن المحامي الحقوقي المصري، خالد علي، إنهاء إجراءات الإفراج عن سناء سيف، شقيقة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، بعد قضائها فترة عقوبتها كاملة بالحبس سنة مع الشغل و6 أشهر.

العالم-مصر

وكانت سناء قد صدر ضدها هذا الحكم بتهمة نشر أخبار كاذبة وسب موظف عام، ونشرت شقيقتها منى سيف صورة لها بعد إتمام إجراءات الخروج ظهر اليوم.

يذكر أن محكمة جنح أمن دولة طوارئ في مصر، قد قررت الاثنين سجن علاء عبد الفتاح لمدة 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وعبرت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين عن خيبة أملها إزاء الأحكام التي أصدرتها محكمة مصرية اليوم في قضية الناشط علاء عبد الفتاح.

كما قالت وزارة الخارجية الألمانية: "الحكومة الألمانية تتوقع أن تعمل الحكومة المصرية على تحقيق محاكمة عادلة وكذلك الإفراج عن المتهمين الآخرين علاء عبد الفتاح ومحمد إبراهيم"، مشددة على أنه "لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني".

من جانبها، رفضت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، التصريحات الألمانية وقالت إنها «تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافراً وغير مبرّر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي»، على حد تعبيرها.

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