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الرئيس بشار الاسد يصدر قراراً حول مخيم اليرموك!

الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

قرار الرئيس السوري بشار الاسد بتسهيل دخول اهالي مخيم اليرموك جنوبي دمشق الى منازلهم دون قيد أو شرط، يشكل خطوة سياسية استراتيجية كبرى، فالمخيم حاضنة الشعب الفلسطيني، فيه ينمي هويته الوطنية، ويمارس دوره السياسي والنضالي، في التمسك بحق العودة.

العالم- مراسلون

بدأ الاهالي بالعودة وبدأوا بتنظيف الركام من منازلهم مص وصول مياه الشرب الى اغلب احياء المخيم، وبينما تستكمل السلطات مد شبكات المياه والكهرباء والهاتف، لا تزال بعض المحال مقفلة وقد فتحت القليل منها ابوابه.

ام العبد تحاول من خلال دكانها "العودة"، كما اسمت محلها البسيط في ساحة ابو حشيش، تقديم الخدمات للعائدين لتشجيع الاخرين على العودة.

ابو علي يقوم بترميم منزله كغيره من الاهالي الذين عادوا، المرحلة الاولى من مد مياه الشرب، انتهت، كما تم إنجاز جزء من تأهيل المخيم القديم، والعمل مستمر في حي التقدم، وهناك مساهمات لإعادة تأهيل بعض المرافق، والمراكز الخدمية في المخيم، كالأفران والمدارس، والمؤسسات الأخرى.

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