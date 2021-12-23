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اطعمة تحفز عملية التخمر في المعدة

اطعمة تحفز عملية التخمر في المعدة
الخميس ٢٣ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الأوكرانية، أن الأطعمة النشوية والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية، يمكن أن تحفز عملية التخمر في المعدة.

العالم-منوعات

وتشير الخبيرة، إلى أن الإفراط في تناول الطعام، وسوء مضغه وشرب كمية كبيرة من الماء أثناء تناوله، يحفز تشكل الغازات، وتخمر بعض الأطعمة في المعدة.

ووفقا لها، قد يكون سبب هذه الأحاسيس المزعجة، أنواعا معينة من الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من النشاء، مثل العصائد والخبز والمعكرونة والذرة والأرز والبقول.

كما أن المواد الغنية بالألياف الغذائية مثل الفواكه والخضروات الطازجة والبقوليات والمكسرات، يمكن أن تسبب الغازات.

وتضم قائمة المواد التي أعدتها الخبيرة فوس مايلي:

- منتجات الألبان: الحليب واللبن الرائب والجبنة في حال عدم تحمل الشخص اللاكتوز.

- الأطعمة المحتوية على السكر، المشروبات الغازية، الحلويات.

- الفطر، بسبب مادة كايتين عديد السكاريد التي تعد المركب الأساسي لجوانب خلية الفطريات.

وتقول فوس، "يلاحظ انتفاخ البطن لدى الأشخاص الذين يكون نشاطهم البدني منخفضا، والذين لا يتناولون الطعام بصورة منتظمة".

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اطعمة تحفز عملية التخمر في المعدة