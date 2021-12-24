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شاهد.. غزلان تصيب الهدف بطريقة مثيرة وتفرح بعدها

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٦ بتوقيت غرينتش

أصابت الغزلان الهدف بطريقة مثيرة وتفرح بعدها حسب ما جاء في وكالة مشرق نيوز الايرانية.

العالم- منوعات

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