حقوق الإنسان اليمنية تدين استهداف طيران العدوان للمدنيين

العالم - اليمن

وأشارت الوزارة إلى أن استهداف العدوان لجسر السبعين جوار مستشفى السبعين للأمومة والطفولة الذي حدث ليل الاربعاء/ الخميس، أحدث رعباً في أوساط المريضات وتدافعهن، بالإضافة إلى تحطم قسم الحضانة بالمستشفى وتضرر المنازل المجاورة، والممتلكات العامة والخاصة.

وأكد البيان أن الإمعان في استهداف المدنيين والأعيان المدنية، ناجم عن تواطؤ وتخاذل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، ونتاج الضوء الأخضر الذي أعطته بغضها الطرف عن الجرائم بمباركة أمريكية.

وحملت وزارة حقوق الإنسان أمريكا وحلفاءها وأدواتها من دول العدوان والأمم المتحدة المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الجريمة.

واستهجنت صمت الجامعة العربية على ما يحدث للشعب اليمني، خاصة وأن اليمن سباق في إنشاء الجامعة التي تعمل وفقاً لهوى دول العدوان.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة إلى سرعة إيقاف العدوان ورفع الحصار الذي حصد أرواح عشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ.