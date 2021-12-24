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ضحايا الإعصار في الفلبين يتجاوز 300 شخص

ضحايا الإعصار في الفلبين يتجاوز 300 شخص
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

أفاد المجلس الوطني للحد من المخاطر وإزالة آثار الكوارث في الفلبين بتجاوز عدد ضحايا الإعصار "راي"، الذي اجتاح البلاد في الأسبوع الماضي، 300 شخص.

العالم - أسيا و الباسفيك

وأعلنت قناة "CNN Philippines" اليوم الجمعة نقلا عن المجلس: "أن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 326 شخصا. كما أصيب 661 شخصا بجروح، فيما لا يزال 58 آخرون في عداد المفقودين".

ونقلت وكالة "فرانس برس" سابقا عن الشرطة الفلبينية أن حصيلة ضحايا الإعصار بلغت 208 أشخاص. من جانبها أعلنت السلطات الفلبينية عن مصرع 156 شخصا وإصابة 275 آخرين، وفقدان 37 شخصا جراء الكارثة.

ووصل الإعصار "راي"، الذي أصبح أحد أقوى الأعاصير في تاريخ البلد الحديث، ساحل الفلبين في 16 ديسمبر الجاري وتسبب في حدوث انهيارات طينية وفيضانات. وقامت السلطات بإجلاء أكثر من 300 ألف شخص من المناطق المنكوبة. ورافقت الإعصار رياح شديدة.

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