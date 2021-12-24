وزير الصحة الأردني يعلن إتاحة أقراص فايزر لفئتين فقط

العالم - الاردن

ووفقا لتصريحات نقلها موقع عمون الأدرني، أكد الهواري إن أقراص فايزر تمت الموافقة عليها أمس من قبل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال: "جرى بالأمس إتاحة أقراص فايزر من المنظمة الصحية الأمريكية، وسيتم إعطاؤها لمن هم فوق سن 65 عاما، فضلا عن ذوي الأمراض المزمنة".

تصريحات الوزير الأدرني جاءت خلال حضوره، أمس الخميس، اجتماع لجنة الصحة والبيئة النيابية بمجلس النواب الأردني.

الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، فريد حداد، ومسؤولون صحيون في البلاد، ناقش كذلك موضوع التأمين الصحي الشامل للأردنيين.

وأكد الهواري أن "التأمين الصحي من أهم المواضيع المطروحة أمام الحكومة في الوقت الحالي"، مشيرا إلى ما قال إنها "عدة سيناريوهات لتوسيع مظلة الشمول به، فضلا عن دخول شرائح جديدة"، مؤكدا أن "هناك تقدم واضح بهذه السيناريوهات".

وأوضح وزير الصحة الأردني أن "هناك أيضا مناقشة لبعض البنود في التأمين الصحي الحالي، وستحصل قريبا على الموافقات".

وعن التأمين الصحي لكل من الفئة الأولى والخاصة، قال الوزير: "الأمر يخضع لدراسة الأثر المالي"، لافتا إلى قابلية القوانين والأنظمة المتعلقة بذلك للتغيير والتعديل".