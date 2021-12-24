المانيا تسلم مقترحاً للعراق بشأن لاجئيه

العالم - العراق

وذكر بيان لوزارة الهجرة والمهجرين تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “وكيل الوزارة كريم النوري، استقبل مسؤول الملف السياسي في السفارة الألمانية لدى بغداد، جوليان روسر، وذلك لبحث ملف العراقيين اللاجئين في ألمانيا”.

وبحث الجانبان خلال اللقاء اهم “القضايا المشتركة وآفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، كما تطرقا إلى ملف أوضاع العراقيين في الخارج، خاصة الجالية العراقية الذين لا يمتلكون إقامات شرعية، وضرورة إيجاد آليات مناسبة لحل مشكلاتهم”.

وقال النوري، إن: “وزارة الهجرة تقدر الدور الذي يقوم به الجانب الألماني، تجاه ملف اللاجئين العراقيين في ألمانيا” مؤكداً أن “لألمانيا دوراً متميزاً في إستقبالهم وإيوائهم” مشيراً الى ان “الجدية والمبادرة التي لمسها العراق في حل المشكلات المتعلقة في هذا الملف”.

من جانبه، أكد روسير أن “ألمانيا مستعدة للتعاون فيما يخدم مصلحة البلدين،” مشيدا في الوقت ذاته “بالدور الكبير الذي تقدمه الوزارة من خلال الجهود الاستثنائية في حلحلة المشكلات”.

وفي نهاية اللقاء تسلم النوري المقترحات الالمانية بصدد العراقيين المرفوضة طلباتهم في المانيا.