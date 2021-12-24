رئيس الأركان الإيراني: مناورات الرسول الأعظم (ص) تدل على جزء صغير من قدرات إيران الصاروخية

العالم - ايران

وقال اللواء باقري في تصريحات له اليوم الجمعة على هامش اجراء المرحلة الأخيرة من مناورة الرسول الأعظم (ص)، إن هذه المناورة من أكثر المناورات نجاحا بين المناورات الصاروخية للقوات المسلحة الايرانية.

واشار الى إطلاق 16 صاروخا باليستيا من طرازات متعددة من مواقع مختلفة على هدف واحد خلال المناورة، وقد أصابته بدقة متناهية.

ولفت الى أن التمرينات التي أجريت بنجاح خلال المناورة إنما قدمت نموذجا صغيرا لقدرات إيران الصاروخية.

كما أكد اللواء باقري أن مناورات الرسول الأعظم الجارية رد على تهديدات مسؤولي الكيان الصهيوني

واضاف رئيس الأركان الإيراني اللواء محمد باقري: مناورات الرسول الأعظم مخطط لها مسبقا إلا أنها أجريت في التوقيت الراهن نظرا للتهديدات الصهيونية الفارغة.