الرئيس الايراني: الاحتفال بميلاد السيد لمسيح يشكل فرصة للتذكير بمقاومة الظلم

العالم-إيران

بعث الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي برقية تهنئة الى البابا فرنسيس رئيس الكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان بمناسبة ميلاد السيد المسيح عيسى عليه السلام رسول السلام والمحبة وبدء العام الميلادي الجديد 2022.

وقال رئيسي: إن ولادة عيسى روح الله، هي إظهار لإرادة الله وقدرته، والمكانة المعنوية للسيدة مريم وتظهر عظمة مكانة المرأة في الأديان السماوية، "وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ".

واضاف: ان الاحتفال بهذا المولد المبارك يعد فرصة لتكريم السيدة مريم (سلام الله عليها)، وتذكيرًا بالصفات الأخلاقية لنموذج الإيثار، ومبشر خلاص المستضعفين، النبي عيسى عليه السلام في ظلم واستبداد السلطويين وإعطاء الأمل بمستقبل مشرق للبشرية.