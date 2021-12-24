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ترحيل سوري من مصر بهذه التهمة..

ترحيل سوري من مصر بهذه التهمة..
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أصدر وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، يوم الخميس، قراراً بترحيل المواطن السوري “أسامة أحمد حسانة” عن الأراضي المصرية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

العالم - سوريا

وبحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، تم اتخاذ القرار بعد الاطلاع على قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر ومذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة بشأن إبعاد “حسانة”، وهو سوري من مواليد 15 كانون الثاني1991.

وبحسب المصدر فقد أدين “حسانة” عام 2019 بتزعم “تشكيل عصابي خطير” يتألف من 25 شخصاً، وأحاله النائب العام حينها مع بقية المدانين إلى المحكمة الجنائية العاجلة بتهمة ضرب الاقتصاد المصري عبر الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية وخارج الجهات المصرح بها حيث تجاوز حجم تعاملاته المخالفة ملايين الجنيهات.

وتضمنت قائمة المتهمين عدداً من أكبر تجّار العملة في محافظات القاهرة والجيزة والشرقية والدقهلية وكان على رأسهم “حسانة” الذي يشارك بعضوية مجلس إدارة شركة “الدولية إنترناشيونال” للطباعة والمنتجات الصحية.

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