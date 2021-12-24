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بالوثيقة.. صدور امر قبض بحق قائمقام الموصل زهير الاعرجي

بالوثيقة.. صدور امر قبض بحق قائمقام الموصل زهير الاعرجي
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

كشف مصادر الاعلام في العراق، اليوم الجمعة، عن صدور مذكرتي القاء قبض بحق قائمقام الموصل زهير الاعرجي بتهم تتعلق بالفساد.

العالم - العراق

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