الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٢:٠٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بيسكوف: روسيا تقوم بإعادة نشر قواتها على خلفية تحركات الناتو غير الودية

بيسكوف: روسيا تقوم بإعادة نشر قواتها على خلفية تحركات الناتو غير الودية
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن من حق روسيا أن تنقل وحدات من قواتها المسلحة من مكان إلى آخر على أراضيها.

العالم ـ أوروبا

وقال بيسكوف للصحفيين، اليوم الجمعة، تعقيبا على أنباء تحدثت عن تنقلات الجيش الروسي: تقوم روسيا بنقل قواتها المسلحة من مكان إلى آخر وإعادة نشرها على أراضيها على خلفية ما يقوم به أعضاء حلف الناتو من أعمال غير ودية.

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية تُجري مناورات عسكرية على مقربة مباشرة من حدود روسيا، بينما تقوم طائراتها برحلات استطلاعية دورية... وما إلى ذلك.

وأضاف: "يثير كل ذلك قلقنا العميق ويضطرنا إلى اتخاذ إجراءات محددة لحفظ أمننا".

وكان رئيس الوفد الروسي إلى مفاوضات الأمن العسكري، كونستانتين غافريلوف، قد توعد "بتشكيل تهديدات مضادة جديدة لدول الناتو" إذا استمر الحلف في السير على نفس النهج.

روابط ذات صلة

واشنطن تعلن استعدادها لبحث المقترحات الأمنية الروسية في يناير

بوتين يبين موقف روسيا من "مسألة الاعتراف بطالبان"

موسكو: واشنطن تستخدم المفاوضات كغطاء لتطوير أوكرانيا عسكريا

أمريكا تحذر روسيا..أي عدوان ضد أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

أردوغان: تركيا قضت على فقاعة سعر الصرف

بينهم ارهابيون.. القبض على 16 مطلوبا في بغداد

حريق في سفينة شحن قبالة ميناء دير جنوبي إيران

المقرر الخاص لحقوق الإنسان يزور السودان منتصف يناير

بي بي سي : حاكم إماراتي وطليقته انفقا 2 مليون جنيه استرليني على شراء هذه الفاكهة!

جهاز مكافحة الإرهاب يوضح استراتيجية العراق ويعلن موعد تطبيقها