طهران تنتقد تصويت اميركا ضد قرارين بشأن حقوق الإنسان

العالم-إيران

وفي تغريدة له اليوم الجمعة قال أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية كاظم غريب آبادي : صوتت اميركا ضد قرارين رئيسيين للجمعية العامة للأمم المتحدة: قرار يدين جميع أشكال التمييز العنصري، حصد 130 صوتا، وعارضته دولتان اثنتان فقط احداهما الولايات المتحدة والأخرى أوكرانيا، فيما امتنع 49 عضوا عن التصويت، وبدأ تنفيذ القرار منذ عام 2015 ، وباتت الولايات المتحدة تصوت ضده كل عام.

وتابع غريب آبادي قائلا: : القرار الثاني بعنوان "الحق في الغذاء"، الذي يؤكد أن الجوع انتهاك لكرامة الإنسان ويتطلب إجراءات فورية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمعالجته.

وصدر القرار بأغلبية 186 صوتا، بينما صوتت ضده كل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ولم تمتنع أي دولة عن التصويت.