الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠١:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

طهران تنتقد تصويت اميركا ضد قرارين بشأن حقوق الإنسان

طهران تنتقد تصويت اميركا ضد قرارين بشأن حقوق الإنسان
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

انتقد مساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، تصويت اميركا ضد قرارين بشأن حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

العالم-إيران

وفي تغريدة له اليوم الجمعة قال أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية كاظم غريب آبادي : صوتت اميركا ضد قرارين رئيسيين للجمعية العامة للأمم المتحدة: قرار يدين جميع أشكال التمييز العنصري، حصد 130 صوتا، وعارضته دولتان اثنتان فقط احداهما الولايات المتحدة والأخرى أوكرانيا، فيما امتنع 49 عضوا عن التصويت، وبدأ تنفيذ القرار منذ عام 2015 ، وباتت الولايات المتحدة تصوت ضده كل عام.

وتابع غريب آبادي قائلا: : القرار الثاني بعنوان "الحق في الغذاء"، الذي يؤكد أن الجوع انتهاك لكرامة الإنسان ويتطلب إجراءات فورية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمعالجته.

وصدر القرار بأغلبية 186 صوتا، بينما صوتت ضده كل من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني ولم تمتنع أي دولة عن التصويت.

روابط ذات صلة

توقيع بيان ايراني عراقي مشترك حول متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني

غريب آبادي: قرار الأمم المتحدة بشأن ايران مسيّس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد بالصور.. أول عملاق على وجه الأرض تعرف على زاحف ضخم جاب كوكبنا قبل 246 مليون عام

بيسكوف: روسيا تقوم بإعادة نشر قواتها على خلفية تحركات الناتو غير الودية

الضفة الغربية شوكة في عين الإحتلال الاسرائيلي

اعتصام بحريني "فداء العمامة الثائرة" عام 2014

عبد الباري عطوان يعلق على القصف الهستيري لصنعاء

ما يجعل رد العدو صعبا للغاية.. قائد بحرس الثورة: صواريخنا الباليستية قادرة على المناورة باتجاهات مختلفة