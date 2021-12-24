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الهجمة الامريكية على المقاومة في لبنان

الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٥٣ بتوقيت غرينتش

حملة تصعيد جديدة تدفع بها واشنطن ضد المقاومة في لبنان، فالخارجية الامريكية تدخل مجدداً على خط استغلال الوضع في لبنان وتعمل على التحريض على المقاومة.

بيانات تحمل حزب الله مسؤولية تعطيل الحكومة والانهيار السياسي والاقتصادي، هي حرب اختارها ادارة البيت الابيض منذ استطاعت المقاومة في لبنان ان تسجل انتصارات متتالية على كيان الاحتلال الصهيوني، ومنذ فقد الجيش الصهيوني بوصلته نحو تسجيل اي انتصار في مواجهة قوة المقاومة.

تعددت الاشكال واختلفت ادوات المعركة وشخوصها، من بث الفتنة الى العقوبات المباشرة الى الحصار الذي طال الشعب اللبناني برمته الى التحكم بكل مفاصل الدولة المالية والسياسية والاقتصادية وممارسة الضغوط القصوى.

احبطت كل هذه المحاولات ولم تستطع اي من هذه السبل اضعاف المقاومة، فإلى اين تدفع واشنطن اليوم مع هذا المسار المتصاعد من التضليل والافتراء وتحريف الحقائق؟

يناقش برنامج "استوديو بيروت" هذا الموضوع مع الكاتب والباحث السياسي هادي قبيسي..

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