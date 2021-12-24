الاحتلال يقمع مسيرة كفرقدوم ويصيب 6 شبان

العالم - فلسطين

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة استخدم فيها الشبان الحجارة وأحرقوا عشرات الإطارات المطاطية، فيما رد جنود الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز بكثافة مما أدى لوقوع 6 اصابات بين صفوف الشبان إضافة الى عشرات حالات الاختناق عولجت جميعها ميدانيا.

وأوضح شتيوي أن عددا كبيرا من جنود الاحتلال الاسرائيلي اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين ونصبوا كمائن بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اعتقالات، مشيرا الى قيام احد الشبان باستهداف جنود الاحتلال بقنبلة غاز أصابتهم مباشرة الأمر الذي سبب حالة من الرعب بين صفوفهم .

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية للتصدي لهجمات المستوطنين وتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.