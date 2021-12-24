الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الاحتلال يقمع مسيرة كفرقدوم ويصيب 6 شبان

الاحتلال يقمع مسيرة كفرقدوم ويصيب 6 شبان
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أصيب 6 شبان بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان انطلقت تنديدا باستمرار اعتداءات المستوطنين بحق شعبنا ونصرة لأهالي بلدة برقة التي تتعرض لهجمة شرسة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - فلسطين

وأفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي أن مواجهات عنيفة اندلعت بعد انطلاق المسيرة استخدم فيها الشبان الحجارة وأحرقوا عشرات الإطارات المطاطية، فيما رد جنود الاحتلال الاسرائيلي بإطلاق الرصاص المعدني وقنابل الغاز بكثافة مما أدى لوقوع 6 اصابات بين صفوف الشبان إضافة الى عشرات حالات الاختناق عولجت جميعها ميدانيا.

وأوضح شتيوي أن عددا كبيرا من جنود الاحتلال الاسرائيلي اقتحموا البلدة واعتلوا أسطح منازل المواطنين ونصبوا كمائن بهدف اعتقال الشبان دون تسجيل اعتقالات، مشيرا الى قيام احد الشبان باستهداف جنود الاحتلال بقنبلة غاز أصابتهم مباشرة الأمر الذي سبب حالة من الرعب بين صفوفهم .

وانطلقت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء البلدة الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية للتصدي لهجمات المستوطنين وتصعيد المقاومة الشعبية في كل مكان.

روابط ذات صلة

فلسطين المحتلة... استشهاد مُسنة جراء دهسها من قبل مستوطن

تضامنا مع الاسرى.. اهالي غزة يؤدن صلاة الجمعة امام الصليب الاحمر

لابيد يكشف عن تفاصيل خطته حول قطاع غزة!

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. شاهد رسالة طهران في مناورات الرسول الأعظم 17

بالفيديو.. جريمة جديدة يرتكبها تحالف العدوان السعودي في صنعاء

الصين تطلق أقمار جديدة إلى الفضاء

حماس تحذر من تصاعد ارهاب المستوطنين ضد الفلسطنيين

القبض على ارهابي حاول دخول قضاء خانقين العراقية

مع غضب ساطع.. رام الله..موكب مهيب يشيع جثمان الشهيدة المسنة غدير