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الصين تطلق أقمار جديدة إلى الفضاء

الصين تطلق أقمار جديدة إلى الفضاء
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٣:٠٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت مؤسسة ​علوم وتكنولوجيا​ ​الفضاء​ ​الصين​ية CASC عن نجاحها بإطلاق قمرين جديدين إلى مدارات ​الأرض​.

العالم ـ أسيا والباسفيك

ولفت بيان صادر عن الخدمة الصحفية للمؤسسة، إلى أنه "أطلقت الصين يوم الخميس 23 كانون الأول الجاري قمرين صناعيين جديدين من فئة Shiyan-12، ليتم استخدامهما في دراسة الفضاء".

وتبعاً للبيان فإن ​القمر​ان أرسلا إلى مدارات الأرض بواسطة ​صاروخ​ صيني الصنع من نوع Long March-7A أطلق من قاعدة Wenchang الفضائية في مقاطعة هينان جنوبي الصين.

وأشار البيان إلى أن صاروخ Long March-7A الذي استخدم في عملية الإطلاق المذكورة يعتبر من أطول الصواريخ الفضائية الصينية الصنع، ويصل طوله إلى 60.7 م، وعملية الإطلاق التي جرت هذه المرة هي العملية رقم 402 التي تستخدم فيها الصين صواريخ من نوع Long March لإرسال المركبات والأقمار إلى الفضاء.

وتعمل الصين بنشاط على تطوير برنامجها الفضائي في السنوات الأخيرة، وخلاله أطلقت العديد من الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات و​الأرصاد الجوية​ وأقمار الاستشعار عن بعد، كما تعمل على تطوير برنامجها الخاص لاستكشاف القمر والمريخ.

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