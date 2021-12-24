قائد عسكري إيراني: نتبوأ المرتبة الرابعة عالميا والأولى في المنطقة من حيث القوة النارية

العالم-إيران

وقال حبيب الله ساكي، في كلمته قبيل خطبة الجمعة في مدينة همدان/ غرب/ دور إطلاق النار في الحرب المفروضة وقال: تم تفكيك وإنشاء وحدة صاروخية ومدفعية متماسكة ومحسوبة.

وأضاف: منذ عام 1983 نمت قدراتنا النارية والصاروخية وأصبحت فريدة من نوعها في الشرق الأوسط وبلغت ذروة أدائنا الإيجابي في عملية "والفجر 8" (حرب السنوات الثمانية التي شنها النظام العراقي السابق في ثمانينات القرن الماضي) واستهدفنا العدو بقصف مدفعي مباشر ودقيق.

ووصف السرعة والدقة وخفة الحركة والتنقل بمثابة عناصر رئيسية للقوة النارية في البلاد ، موضحاً: "لدينا أفضل الأسلحة في العالم ، وقد أحدث تقدمنا ​​في الوقود والرماية تغييرًا مذهلاً في قطاع صناعة الصواريخ".