برلماني ايراني: على المجتمع الدولي ممارسة الضغوط على اميركا لانهاء تواجدها اللاشرعي في سوريا

العالم-إيران

واشار النائب عن اهالي زاهدان/ جنوب شرق/ فداحسین مالکي، في تصريح صحفي اليوم الجمعة في الاشارة الى أهمية استضافة طهران لقمة مسار استانا بداية العام الجديد، عادّا القمة بمثابة خطوة هامة في مواجهة الاطماع الاميركية.

ولفت الى ان تنظيم داعش الارهابي لم يكن يمتلك القوة على تغيير الوضع في سوريا لوحده بل كان مدعوما من اميركا.

وعدّ اتخاذ البلدان المشاركة في مسار استانا سياسة منسجمة يساهم في معالجة مشاكل سوريا، مؤكدا على ضرورة بذل تركيا الجهود لتمهيد انسحاب القوات الاجنبية من هذا البلد.

ووصف طهران بأنها باتت محط اهتمام الاوساط والسياسات الدولية و"من هذا المنطلق يلاحظ نجاحها في ترسيخ الاستقرار الى بلدان المنطقة كافغانستان وسوريا".

ولفت الى ان التمهيد للعودة الطوعية للنازحين السوريين الى وطنهم يكتسب الاهمية وبالتالي ينبغي للمجتمع الدولي ان يبذل الجهود لتحقيق هذا الهدف.

وشدد: لاشك ان الدعم الذي تقدّمه بعض البلدان كايران وسوريا يثمر عن خفض التوترات في سوريا وكذلك المنطقة وبالتالي انسحاب الاجانب ومنهم الاميركان من المنطقة.