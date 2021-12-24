مظاهرات حاشدة وسط شبوة جنوب شرق اليمن ترفض قرار العدوان وهادي

العالم- اليمن

وافادت مصادر محلية ان الآلاف تجمعوا وسط مدينة عتق تنفيذا لدعوات أطلقها ناشطون دعما لمحافظ محافظة شبوة بن عديو وسط تسريبات وأنباء عن قرب إقالته عقب اجتماعات بين قيادات العدوات وحكومة هادي شهدتها الرياض مؤخرا للتخلص من كل القيادات الموالية لهادي وحزب الإصلاح و تتعارض مع أجندة الامارات .

واضافت المصادر ان المتظاهرين رفعوا صور بن عديو ورددوا شعارات تطالب المستقيل هادي بالابقاء عليه بمنصبه كمحافظ للمحافظة والتحذير من كل مخططات الإمارات التى تسعى إلى تسليم المحافظة لحليفها المتمثل بالمجلس الانتقالي الجنوبي بمزيد من الضغوط على هادي وحكومته والتهديد بقطع الدعم الجوي والاقتصادي.

يذكر أن بن عديو سبق وطالب بخروج القواعد الإمارتية من المنشآت النفطية والغازية في بلحاف شبوة .

الى جانب ان شبوة والمحافظات الجنوبية تشهد توترات وصراعات بينيه يغذيها العدوان بين أدواته بشكل متكرر للهيمنة و النفوذ والسيطرة وسط ترقب حذر لتحشيد الطرفين بالتعزيزات العسكرية ماينذر بتفجير الوضع عسكريا في شبوة كما هو الحال في ابين.