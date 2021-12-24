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جنوب إفريقيا تعترض على بيع مفتاح زنزانة سجن فيها مانديلا

جنوب إفريقيا تعترض على بيع مفتاح زنزانة سجن فيها مانديلا
الجمعة ٢٤ ديسمبر ٢٠٢١ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

دعا وزير في حكومة جنوب إفريقيا إلى إلغاء مزاد أمريكي يعرض مفتاح زنزانة سجن جزيرة روبن، التي قضى فيها نيلسون مانديلا فترة طويلة بسبب معارضته للتمييز العنصري.

العالم-افريقيا

والمفتاح من بين تذكارات مانديلا التي ستعرض للبيع في 28 يناير بمزاد "دار غيرنزي" في ولاية نيويورك.

وغالبية العناصر المطروحة للبيع قدمها أفراد من أسرة مانديلا بهدف جمع الأموال اللازمة لإقامة متحف وحديقة حول قبره.

وقال وزير الرياضة والفنون والثقافة ناثي مثيثوا في بيان: "من غير المفهوم بالنسبة لغيرنزي، التي تدرك بوضوح التاريخ المؤلم لبلدنا ورمزية المفتاح، أن تفكر في بيعه بالمزاد دون استشارة حكومة جنوب إفريقيا وسلطات التراث في البلاد ومتحف جزيرة روبن".

وأضاف: "هذا المفتاح يخص شعب جنوب إفريقيا تحت رعاية متحف جزيرة روبن ودولة جنوب إفريقيا. إنه ليس متعلقا شخصيا لأحد".

وفي ردها، قالت دار المزادات إن عائدات البيع مخصصة لتشييد حديقة تذكارية مساحتها 24 فدانا ومتحف حول موقع دفن مانديلا.

وقال أرلان إيتنغر، مدير دار مزادات غيرنزي، إن ابنة مانديلا الكبرى ماكازوي مانديلا أموه اتصلت بالدار من أجل إقامة مزاد لتذكارات مانديلا بهدف المساعدة في بناء الحديقة.

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جنوب إفريقيا تعترض على بيع مفتاح زنزانة سجن فيها مانديلا

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