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السعودية تحتفل بالكريسماس لأول مرة!

السعودية تحتفل بالكريسماس لأول مرة!
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

رصدت صحيفة "Wall Street Journal"، مظاهر احتفالات عيد الميلاد في السعودية لأول مرة في تاريخ المملكة، بعد أن سمحت السلطات بنصب شجرة الكريسماس وتعليق الزينة هذا العام.

العالم - السعودية

وفي إطار ما تسمى "سياسة الانفتاح" التي تبنتها المملكة مؤخرا، عرضت متاجر في العاصمة الرياض أشجار التنوب الاصطناعية، حيث يمكن للمتسوقين العثور عليها جنبا إلى جنب مع قبعات بابا نويل وأطواق رأس حيوان الرنة.

وباتت المطاعم تقدم كعكات عيد الميلاد، وخاصة كعكة "البانيتون" الإيطالية التي عادة ما يتم إعدادها في رأس السنة الميلادية.

كما احتوت متاجر الأثاث على عروض لأكاليل الزهور والشموع الحمراء، فيما صممت بعض الفنادق ديكورات بباحاتها الداخلية تتناسب مع الاحتفالات بأعياد الميلاد، وتضمن جزء كبير منها شجرة الكريسماس.

وبحسب الصحيفة، بلغ سعر شجرة التنوب البلاستيكية 3000 دولار.

وكانت السعودية تمنع ممارسة شعائر ديانة غير الإسلام في الأماكن العامة، لكن مستشار الحكومة السعودية علي الشهابي، أعلن منتصف العام الجاري أنه سيتم تشييد كنيسة في السعودية، فيما لم يصدر نفي أو تأكيد رسمي من السلطات.

وأجرت المملكة في السنوات الأخيرة تغييرات اجتماعية كبيرة وإصلاحات اقتصادية يقودها ولي العهد محمد بن سلمان، فسمح للنساء بقيادة السيارات، وبدخول ملاعب كرة القدم، وأعيد فتح دور السينما، وسمح بإقامة حفلات غنائية صاخبة.

وأصبحت المتاجر والمطاعم تستقبل الزبائن خلال وقت الصلاة، في تغيير لسياسة سابقة كانت تجبر هذه الأماكن على الإغلاق في هذا الوقت.

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