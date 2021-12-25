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ماذا تحمل جدارية الشهيد المهندس في بغداد ويريد الامريكي ازالتها؟!

السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعتبر الباحث في الشؤون الاستراتيجية اثير الشرع، توقيت قرار ازالة جدارية الشهيد ابو مهدي المهندس النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي من ساحة الفردوس وسط العاصمة العراقية بغداد، بأنه سيء جداً في الوقت الذي يواجه البلد ازمة الاعتراضات على نتائج الانتخابات البرلمانية.

العالم- خاص بالعالم

وقال الشرع في حوار مع قناة العالم: ان قرار ازالة جدارية الشهيد المهندس جاء باوامر اميركية لانه يحمل شعار ضد الوجود القوات الاميركية وان الحكومة العراقية تأتمر بهذه القرارات، وان القرار هو لجر المعتصمين قرب بوابات المنطقة الخضراء الى المنطقة التي تضم الجدارية وسط بغداد.

واوضح الشرع، ان هناك توجيهات خارجية للحكومة العراقية بعدم وضع جداريات قرب المطار او في الساحات العامة، مشدداً على ان الحكومة تعلم تبعات القرار وان الغرض من القرار يأتي في اطار الخطوات الاستفزازية.

وقد تظاهر العراقيون مساء امس رفضا لقرار الحكومة ازالة جدارية للشهيد القائد ابو مهدي المهندس النائب السابق لرئيس هيئة الحشد الشعبي، في ساحة الفردوس وسط العاصمة بغداد.

وتوافدت حشود جماهيرية غاضبة الى الساحة لمنع إنزال صورة القائد الشهيد، مرددين شعارات تطالب رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي بأن يعرف حدوده، بحسب تعبيرهم. فيما أفادت مصادر اعلامية محلية أن قوات الامن قطعت ساحة الفردوس بالكامل، مؤكدة أن الكاظمي أصدر قرار رفع الجدارية بضغوط اميركية.

وتحمل الجدارية شعار لن يكون لهم أمان بعد اليوم. والله لن نبقيهم في إشارة الى الأمريكيين.

تابعوا التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد بالفيديو.. ماذا تحمل جدارية الشهيد المهندس في بغداد ويريد الامريكي ازالتها؟!

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