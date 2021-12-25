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العراق.. تحالف الفتح يحذر من تكرار سيناريو استقالات المحافظين

العراق.. تحالف الفتح يحذر من تكرار سيناريو استقالات المحافظين
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٨:٥٧ بتوقيت غرينتش

حذر القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، من وجود "ظاهرة خطيرة" يتم تنفيذها حالياً في عدد من المحافظات بغياب مجلس النواب العراقي.

العالم-العراق

وحلّ مجلس النواب نفسه قبل الذهاب إلى إجراء الانتخابات التشريعية في العاشر من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ولا يمكنه اتخاذ أي قرار فيما يتعلق بعمله.

وقال الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، ان "هناك ظاهرة خطيرة تنفذ حالياً في عدد من المحافظات بغياب مجلس النواب العراقي، وهي إجبار المحافظين على الاستقالة"، مردفا بالقول إن "هذه الاستقالات ستتلوها أخرى بمحافظات مثل الديوانية والمثنى وبابل".

وقدم محافظ النجف لؤي الياسري، يوم الجمعة (24 من شهر كانون الأول العام 2021)، استقالته من منصبه رسمياً.

وتأتي هذه الاستقالة بعد ضغط من قبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، وبعد ساعات من استقالة محافظ ذي قار وتعيين محافظ جديد مقرب من التيار الصدري.

وبين القيادي في تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري ان "هذه الظاهرة الخطيرة تقف خلفها جهات سياسية تريد السيطرة على الحكومات المحلية، وهي تعمل على ذلك حالياً مستغلة عدم وجود مجلس النواب العراقي، وكذلك مستغلة ضعف الحكومة العراقية الاتحادية في مواجهة بعض الأزمات التي تحصل في محافظات الوسط والجنوب".

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