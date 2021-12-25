دراسة: 'عيش الغراب' السيبيري يعالج السرطان وأمراض القلب

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وأشارت البوابة إلى أن تريبانغ- وهو كائن حي من الرخويات ويطلق عليه أيضًا اسم "خيار البحر"، يحتوي على أكثر من 50 نوعا من الأحماض الأمينية والفيتامينات والعناصر الكيميائية. كما أنه غني بالمواد ذات النشاط البيولوجي العالي، مما يسمح باستخدامه في علم الأدوية.

وصفت البوابة، تريبانغ، بأنه مكون لا غنى عنه في المطبخ الياباني والكوري والصيني، وغالبا ما يضاف إلى السلطات أو يؤكل نيئًا أو ينقع في العسل.

يشار إلى أنه في روسيا لا يمكن التقاط هذه الأطعمة الشهية إلا في ميناء فلاديفوستوك الخالي من الجليد.

اهتم الصينيون بشكل خاص بالفطر الطبي تشاغا (عيش الغراب السيبيري).

وقالت البوابة إنه "يسمى بالفطر السحري وألماس الغابة وهدية رائعة من الآلهة".

يتم توزيع تشاغا أيضا على نطاق واسع في بولندا وفنلندا، حيث يتم استخدامه كدواء لعلاج سرطانات المعدة والكبد والأمعاء، وكذلك أمراض القلب والسكري.

ولفتت البوابة الصينية إلى أن هذا الفطر يمكن أن يثبط فيروس نقص المناعة البشرية ويحمي من الإشعاع ويمنع تخليق البروتين، ويقاوم انقسام الخلايا السرطانية ويقضي على نشاطها.

في الختام، نصح المؤلف بتجربة سمك أومول وموكسون، اللذان يتميزان باللحوم الطرية ونسبة عالية من الدهون.