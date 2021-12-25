الجامعة العربية تدعو الأطراف الليبية إلى استبعاد الاحتكام للسلاح

العالم - ليبيا

جاء ذلك في بيان وفقا لـ"وكالات"، كشف خلاله المسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية عن أن الأمين العام أحمد أبو الغيط، يتابع باهتمام التطورات التي تشهدها الساحة الليبية خلال الفترة الماضية والتي حالت دون عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد الذي سبق أن توافق عليه الليبيون، وكذلك المجتمع الدولي.

ونقل المصدر عن أبو الغيط، أنه "يهيب بمختلف الأطراف الليبية ضرورة إعلاء المصلحة العليا للبلاد فوق أية حسابات ومصالح ضيقة"، مشيرا إلى أن "ليبيا تمر بمنعطف خطير يفرض على الجميع التكاتف والتعاون لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أقرب الآجال، وبما يفضي إلى تحقيق مصلحة عموم الشعب الليبي في اختيار المعبرين عن إرادته، بما يساعد على الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة".

ولفت المصدر إلى أن الحفاظ على استقرار الوضع يعد ضروريا لتمكين الليبيين من التعبير عن إرادتهم بحرية من خلال العملية الانتخابية، منوها بضرورة وجود توافق وطني على القواعد القانونية والإجرائية للانتخابات، ومن ثم احترام نتائجها والالتزام بها.

وفي وقت سابق، أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، أمس الجمعة، تمسك المجلس بضرورة إجراء كل من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت متزامن في البلاد.

وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، في 22 ديسمبر/كانون الأول، أنه على الرغم من استعدادها الفني، إلا أنها غير قادرة على التقيد بتاريخ 24 ديسمبر 2021 الذي حددته خارطة الطريق السياسية للانتخابات الوطنية.