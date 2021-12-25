نائب عراقي سابق: اعلان انسحاب اميركا مسرحية كاذبة

العالم-العراق

وقال الركابي وفقا لـ المعلومة ان "ما يشاع من انسحاب للقوات الاميركية من العراق مجرد مسرحية ولا توجد اية بوادر فعلية سيما في القواعد المعروفة".

واضاف ان "عدد القوات الاميركية وتسليحهم في قلب بغداد وبالسفارة الاميركية بالتحديد والتي لا تبعد سوى امتار عن رئاسة الحكومة فيما لم تقم القوات الاميركية باجلاء جنودها من عين الاسد غربي العراق".

واشار الى ان "الحديث عن اشراف ضباط عراقيين على الجنود الاميركان غير منطقي ولا يقنع اي طرف عراقي سواء كانت فصائل المقاومة او القوى السياسية المعارضة للوجود الاميركي".