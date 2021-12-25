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نائب عراقي سابق: اعلان انسحاب اميركا مسرحية كاذبة

نائب عراقي سابق: اعلان انسحاب اميركا مسرحية كاذبة
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٠:٤٩ بتوقيت غرينتش

وصف عضو لجنة الامن والدفاع السابق في البرلمان العراقي، كاطع الركابي، السبت، اعلان الانسحاب الاميركي من العراق بالمسرحية الكاذبة، مبينا ان القوات الاميركية مازالت موجودة بكامل عدتها في قاعدة عين الاسد دون اشراف عراقي كما يشاع.

العالم-العراق

وقال الركابي وفقا لـ المعلومة ان "ما يشاع من انسحاب للقوات الاميركية من العراق مجرد مسرحية ولا توجد اية بوادر فعلية سيما في القواعد المعروفة".

واضاف ان "عدد القوات الاميركية وتسليحهم في قلب بغداد وبالسفارة الاميركية بالتحديد والتي لا تبعد سوى امتار عن رئاسة الحكومة فيما لم تقم القوات الاميركية باجلاء جنودها من عين الاسد غربي العراق".

واشار الى ان "الحديث عن اشراف ضباط عراقيين على الجنود الاميركان غير منطقي ولا يقنع اي طرف عراقي سواء كانت فصائل المقاومة او القوى السياسية المعارضة للوجود الاميركي".

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نائب عراقي سابق: اعلان انسحاب اميركا مسرحية كاذبة