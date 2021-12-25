"قسد" تعلن اعتقال أحد أخطر أمراء "داعش"

العالم-سوريا

وكتب مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فرهاد شامي، في تغريدة بموقع تويتر: "تعلن قواتنا عن اعتقال أحد أخطر أمراء داعش الذي شارك في الكثير من الهجمات، بما فيها الهجوم على عين العرب عام 2014 وارتكب الكثير من المجازر بحق أهلنا بجميع مكوناتهم في شمال وشرق سوريا".

وأضاف مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية، في تغريدته، أنه سيتم نشر اعترافاته في وقت لاحق.

يذكر أن قوات سوريا الديمقراطية اعلنت مؤخرا عن تصديها لهجوم بري تركي على قرية "أم الكيف"، واشتبكت مع القوات المهاجمة بمواجهات "عنيفة" على محيط القرية.