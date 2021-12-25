القوات المشتركة في النيجر تعلن مقتل 22 من عناصر بوكو حرام

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وأوضحت القوات، في بيان، نشرته أمس الجمعة، أنها خططت لعملية مشتركة، بقوات تنتمي إلى القطاع الثالث نيجيريا، والرابع النيجر، في الفترة بين 1 إلى 21 كانون الأول/ ديسمبر، بهدف "إفشال المشروعات الإرهابية لجماعة بوكو حرام، وتنظيم "داعش" في أفريقيا الغربية على أراضي البلدين".

وتابعت القوات بالقول إن العمليات أسفرت عن مقتل عسكريين وإصابة 12 بجروح طفيفة من جانب قوات النيجر، ومقتل 4 وإصابة 11 بجروح طفيفة من جانب نيجيريا.

وأضافت: "ومن جانب العدو، فقد كانت الحصيلة، تصفية 22 إرهابيا على الأقل، وتدمير 4 شاحنات لهم، وتدمير موقع لقصف مدفعي باتجاه مدينة ديفا، جنوب شرقي النيجر، وحرق 5 دراجات نارية".