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القوات المشتركة في النيجر تعلن مقتل 22 من عناصر بوكو حرام

القوات المشتركة في النيجر تعلن مقتل 22 من عناصر بوكو حرام
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أكدت القوات المشتركة متعددة الجنسيات في النيجر ونيجيريا، مقتل 6 من قواتها، وإصابة 23 آخرين، بالإضافة إلى تصفية 22 إرهابيا على الأقل ينتمون لتنظيم "بوكو حرام".

العالم - افريقيا

وأوضحت القوات، في بيان، نشرته أمس الجمعة، أنها خططت لعملية مشتركة، بقوات تنتمي إلى القطاع الثالث نيجيريا، والرابع النيجر، في الفترة بين 1 إلى 21 كانون الأول/ ديسمبر، بهدف "إفشال المشروعات الإرهابية لجماعة بوكو حرام، وتنظيم "داعش" في أفريقيا الغربية على أراضي البلدين".

وتابعت القوات بالقول إن العمليات أسفرت عن مقتل عسكريين وإصابة 12 بجروح طفيفة من جانب قوات النيجر، ومقتل 4 وإصابة 11 بجروح طفيفة من جانب نيجيريا.

وأضافت: "ومن جانب العدو، فقد كانت الحصيلة، تصفية 22 إرهابيا على الأقل، وتدمير 4 شاحنات لهم، وتدمير موقع لقصف مدفعي باتجاه مدينة ديفا، جنوب شرقي النيجر، وحرق 5 دراجات نارية".

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