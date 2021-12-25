البطش: نحذر الاحتلال من التداعيات التي تترتب على حياة الأسير أبو هواش

العالم- فلسطين

وحمل البطش في تصريح خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة على استشهاده مؤكدًا أن العدو سيدفع الثمن غاليًا.

ودعا عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، كل الأطراف الحريصة على استمرار التهدئة إلى التحرك قبل فوات الأوان، قائلًا: "إن الأسير هشام أبو هواش يواصل الاضراب عن الطعام لليوم 131 على التوالي في ظل تسويف ومماطلة العدو الصهيوني عبر سياسية القتل البطيء لهذا البطل الاشم".

يُشار إلى أنّ أبو هواش معتقل منذ الـ27 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وصدر بحقّه منذ اعتقاله ثلاثة أوامر اعتقال إداريّ، واحد بينهم صدر بعد اليوم الـ(70) من إضرابه الحالي، وهو أسير سابق، متزوج وأب لخمسة أطفال.

وأبو هواش (40 عاما) من بلدة دورا جنوبي مدينة الخليل (جنوب)، اعتقل في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وجرى تحويله للاعتقال الإداري.

من ناحية أخرى جدد القيادي البطش التأكيد على استمرار خيار المقاومة والجهاد وعدم التنازل عن الثوابت التي قضي عليها ولأجلها القائدين/ مقلد حميد ونبيل أبو جبر وكافة قادة المقاومة الباسلة رحمهم الله.

وأشار البطش إلى أن التضحيات الكثيرة والعمل الدؤوب للقائد مقلد حميد القائد العام لسرايا القدس وأحد مؤسسي سرايا القدس وللقائد البطل/ نبيل الشربجي مسئول المنطقة الوسطي واحد قادة سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي ولكل القادة الشهداء في سرايا القدس حيث أثمرت مئات العمليات الفدائية البطولية ضد الاحتلال الصهيوني براً وبحراً والتي أسهمت في طرد الاحتلال من قطاع غزة.