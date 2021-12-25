السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١
١٢:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

أرمينيا: أفرجنا عن جنود أذربيجانيين لأسباب إنسانية ودون شروط مسبقة

أرمينيا: أفرجنا عن جنود أذربيجانيين لأسباب إنسانية ودون شروط مسبقة
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، إن بلاده أعادت إلى أذربيجان عناصر من الجيش الأذربيجاني المحتجزين، دون شروط مسبقة.

العالم-اسيا والباسفيك

وأضاف باشينيان:" أعدنا (الجنود) بدون شروط مسبقة.. لأننا لا نريد إعطاء الانطباع بأننا نساوم في الأمور الإنسانية. بهذا الموقف، أظهرنا التزامنا الكامل بالمعايير والقواعد الدولية".

وكانت وزارة الدفاع الأرمنية أعلنت في 20 ديسمبر عن عودة جنديين أذربيجانيين إلى أذربيجان بوساطة روسية، اعتقلا في 18 ديسمبر بعد انتهاكهما الحدود.

وبحسب وسائل الإعلام تمت إعادة العسكريين "على أساس اعتبارات إنسانية وبوساطة روسية".

وكانت أذربيجان قد أعلنت في وقت سابق عن تسليم 10 عسكريين أرمن لأرمينيا في أعقاب الاجتماعين بين الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، في بروكسل مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل.

روابط ذات صلة

رئيس وزراء أرمينيا: هناك إمكانية لاستئناف حركة السيارات مع أذربيجان

ماكرون يجتمع مع علييف وباشينيان في بروكسل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 25-12-2021

"حشد" ترحب برفض دول العالم للطلب "الاسرائيلي" بشأن لجنة تقصي الحقائق

البطش: نحذر الاحتلال من التداعيات التي تترتب على حياة الأسير أبو هواش

اطلاق الغاز المسيل للدموع.. السودان.. المحتجون يعودون إلى الشارع وسط قطع الإنترنت

أرمينيا: أفرجنا عن جنود أذربيجانيين لأسباب إنسانية ودون شروط مسبقة

حماس تدعو للالتحام مع أهالي برقة لصد اعتداءات المستوطنين