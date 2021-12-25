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نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 25-12-2021

السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

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