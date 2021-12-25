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اعتصام امام سفارة السعودية بلندن تنديدا بالعدوان على اليمن

اعتصام امام سفارة السعودية بلندن تنديدا بالعدوان على اليمن
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

نظّم ناشطون اعتصاما أمام مقر السفارة السعودية في العاصمة البريطانية لندن تنديدا بالجرائم التي ترتكبها الرياض في المنطقة.

العالم - البحرين

ورفع الناشطون اللافتات وأطلقوا الشعارات المطالبة آل سعود بوقف عدوانهم وحصارهم المتواصل على الشعب اليمني منذ نحو سبع سنوات.

كما طالبوا آل سعود في هذا الاعتصام الذي اقيم في الأربعاء 22 ديسمبر بوقف دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة والعالم. ودعوا ولي العهد السعودي إلى سحب قواته من البحرين التي احتلتها في مارس 2011 حسبما افاد موقع البحرين اليوم.

وأدان المحتجون صمت المجتمع الدولي حيال هذه الجرائم مطالبين بإدانتها وبوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية, ومراعاة معايير حقوق الإنسان عند إبرام أي صفقة مع آل سعود.

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