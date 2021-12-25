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غياب الملك السعودي عن قمة دول المجلس والفساد بموسم الرياض الترفيهي2021

السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١١ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج"المحميات"مناقشة غياب الملك سلمان عن حضور قمة دول مجلس التعاون حيث أثار غياب الملك السعودي عن أعمال القمة الـ42 لمجلس التعاون في الرياض، تساؤلات بشأن تغييرات مزعومة طرأت في دور عاهل المملكة وتم اختتام القمة بعد نحو ساعة من افتتاح أعمالها.

العالم المحميات

ويبحث برنامج"المحميات" في قصة عدم وجود وحدة بين دول مجلس التعاون وأن أي محاولة للاتحاد بين تلك الدول كان لها آل سعود بالمرصاد.

ويلقي برنامج" المحميات" الضوء على المشاريع السعودية ومنها ما تم الاعلان عنه وسط مدينة جدة السعودية كأحد أبرز المشاريع التنموية في «رؤية المملكة 2030» حيث يقع على «الكورنيش» المطل على سواحل البحر الأحمر، ويقام على أراضٍ حكومية ومحطة تحلية مياه سابقة.

ويأتي المشروع تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتطوير مواقع سياحية، وفقاً لأعلى المعايير العالمية وتوفير فرص استثمارية تسهم في تنمية القطاع الخاص، والجذب السياحي، وتعزيز تنمية قطاع السياحة والضيافة والترفيه، الا ان الحقيقة تكمن في الإزالات في حي غليل وبترومين في السعودية وتم استعراض عمليات الهدم الجارية على حساب المشروع.

ويلقي برنامج" المحميات" الضوء على قصة الفساد المنتشرفي موسم الرياض الترفيهي 2021 الذي أعلن عنه رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.

حيث تم استعراض فيديو يبين أب سعودي يدافع عن ابنتيه ضد متحرشين ومواطنين غاضبين يعبرون عن غضبهم من هذه الانشطة منتقدين نشاطات هيئة الترفيه، وموضوع الانفاق العشوائي في السعودية.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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