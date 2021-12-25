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تشاهدون الليلة في بانوراما..

التصعيد السعودي والرد اليمني المتوقع.. هل تضع الاحتجاجات حداً لحكم العسكر في السودان؟

التصعيد السعودي والرد اليمني المتوقع.. هل تضع الاحتجاجات حداً لحكم العسكر في السودان؟
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول لهذه الليلة، استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بينهم طفلين وإمراة في غارات التحالف السعودي الاماراتي على الأحياء السكنية وشركة الاتصالات في مدينة المحويت شمال البلاد.

العالم - بانوراما

فيما استهدفت القوة الصاروخية المواقع السعودية في جيزان بثلاثة صورايخ باليستية دقيقة، متوعدة الرياض بعمليات موجعة حال استمرار عدوانها على اليمن.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: نزول آلاف السودانيين الى الشوارع في العاصمة الخرطوم وضواحيها وفي مدن أخرى احتجاجا على الحكم العسكري على الرغم من الانتشار الأمني الواسع.

واتجهت التظاهرات الى القصر الرئاسي، وعلى الفور اطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم.

وحذرت قوى الحرية والتغيير القوات الامنية من استخدام القوة في مواجهة المواكب السلمية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في بانوراما.. التصعيد السعودي والرد اليمني المتوقع.. هل تضع الاحتجاجات حداً لحكم العسكر في السودان؟

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