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الأغوار: مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام والاحتلال يعتقل 5 منهم

الأغوار: مستوطنون يعتدون على رعاة الأغنام والاحتلال يعتقل 5 منهم
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

أصيب، ظهر اليوم السبت، مواطن بجروح، واعتقل 5 آخرون بينهم ثلاثة أشقاء، في اعتداء للمستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي على رعاة الأغنام في منطقة أم القبا بالأغوار الشمالية.

العالم- الاحتلال

وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات لـ"وفا"، إن نحو 60 مستوطنا من مجموعة "شبيبة التلال" الإرهابية، اقتحموا المنطقة، واعتدوا على الرعاة، واندلعت مواجهات بالأيدي والحجارة، أدت إلى إصابة المواطن محمد أحمد عليان عوض بجروح، قبل اعتقاله.

وأضاف بشارات، أن جيش الاحتلال تدخل لحماية المستوطنين، واعتقل إلى جانب عليان 4 من رعاة الأغنام، هم: الأشقاء أحمد واسماعيل ومحمد حمد عليان عوض، إضافة إلى مهند محمد الصغير عوض.

وأكد بشارات أن المستوطنين وجيش الاحتلال ما زالوا حتى اللحظة ينتشرون في الجبال، ويقومون بأعمال عربدة بحق الرعاة.

يذكر أن المستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على المواطنين ورعاة الأغنام في غالبية مناطق الأغوار الشمالية، بحماية حماية جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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