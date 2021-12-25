شاهد: الشارع السوداني يغلي محتجاً ضد الحكم العسكري

العالم- خاص بالعالم

وسار المتظاهرون على شكل قوافل باتجاه القصر الرئاسي وذلك في ذكرى مرور شهر على الانقلاب الذي قاده قائد الجيش الفريق اول عبد الفتاح البرهان ومن معه من عسكريين على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت بعد اطاحة عمر البشير والتي يفترض أن تقود البلاد نحو انتخابات حرة تفضي الى حكومة مدنية منتخبة.

المتظاهرون كان مطلبهم الاول هو عودة الحكم المدني للبلاد وعودة العسكريين الى ثكناتهم. وشددوا على ضرورة محاسبة من قام بقتل المتظاهرين. وطالبوا بالافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين.

وعلى الفور اطلقت قوات الامن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في الخرطوم في محاولة لتفريقهم وهو ما ادى الى اصابة عدد منهم، فيما اشعل المتظاهرون النار باطارات السيارات ووضعوا المتاريس لمنع القوات الحكومية من التقدم نحوهم.

قوى الحرية والتغيير حذرت القوات الامنية من استخدام القوة في مواجهة المواكب السلمية. وحملتهم المسؤولية عن أي عنف تتعرض له.

واضافت ان قطع خدمات الاتصالات والإنترنت لن يثني أحدا عن المضي قدما لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية، حيث استبقت قوات الامن التظاهرات بقطعها للاتصالات.

وحثت الامم المتحدة السلطات السودانية وقوات الأمن على حماية المظاهرات. واكدت ان حرية التعبير حق من حقوق الإنسان وهذا يشمل الوصول الكامل إلى الإنترنت.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات في البلاد منذ الخامس والعشرين من تشرين الاول/ أكتوبر الماضي إلى ثمانية واربعين قتيلا وذلك عقب وفاة متظاهر متأثرا بجراح اصيب فيها خلال احدى المتظاهرات.

وتزايدت حدةُ الأزمة خلال اليومينِ الماضيين بعد تقاريرَ تحدثت عن قربِ استقالة رئيسِ الوزراء عبد الله حمدوك.

