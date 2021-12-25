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سمكة وردية نادرة “ذات يدين” تظهر في أستراليا بعد 22 عاما من الاختفاء

سمكة وردية نادرة “ذات يدين” تظهر في أستراليا بعد 22 عاما من الاختفاء
السبت ٢٥ ديسمبر ٢٠٢١ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

لأول مرة منذ 22 عاما، رصدت سمكة نادرة تتحرك في قاع البحر على ما يشبه اليدين في مقدمة جسمها بطريقة أشبه بالمشي، قبالة سواحل جزيرة تاسمانيا، حيث موطنها الأصلي أستراليا.

العالم- منوعات

وكانت آخر مرة يرصد فيها هذا النوع من السمك وردي اللون ( يعرف باسم السمكة ذات اليد، handfish ) من قبل غواص قبالة سواحل الجزيرة عام 1999، ولم يُرَ بعد ذلك سوى أربع مرات أخرى.

وقد صنف المسؤولون مؤخرا هذا النوع من الأسماك بأنه مهدد بالانقراض، خشية انقراضه نهائيا وندرة وجوده.

إلا أن باحثين أستراليين يقولون إنهم رصدوه مرة أخرى في مقطع سجلته عدسات الكاميرا في أعماق البحر وجرى التقاطه في وقت سابق هذا العام في حديقة بحرية.

وكان العلماء يعتقدون أن هذا النوع هو من أسماك المياه الضحلة التي تعيش في الخلجان المحمية، إلا أنه عثر عليها الآن على عمق 150 مترا قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة تاسمانيا.

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سمكة وردية نادرة “ذات يدين” تظهر في أستراليا بعد 22 عاما من الاختفاء

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