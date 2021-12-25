بالفيديو: مسيرات انتحارية تدمر "مصفاة نفط" للمسلحين في ريف حماة

العالم - سوريا

الفيديو هذا نشر مقاطع منه على قناته في تلغرام الصحفي في قناة "روسيا 1" الكسندر روجاتكين. وستعرض النسخة الكاملة يوم السبت على قناة روسيا 24 التلفزيونية.

كما أوضح الصحفي في قناته على Telegram:" تم تدمير مصفاة نفط صغيرة لمسلحين سوريين في ريف حماة بمساعدة ذخيرتين من قبل قوات العمليات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية. من المفترض أنه تم استخدام طائرات لانسيت بدون طيار".

وكانت وزارة الدفاع قد عرضت الأسبوع الماضي شريط فيديو لتدمير أوكار لإرهابيين سوريين وأسلحتهم، بمساعدة لانسيت. وأظهرت اللقطات، في نيسان 2020، القضاء على الإرهابي الملقب بـ"Sniper ToY" ، والذي تفاخر بأنه دمر حوالي 30 دبابة ومروحية لقوات الحكومة السورية من منظومات صواريخ TOW الأمريكية، وكذلك القائد الميداني أبو الوليد.

وتم تصميم المسيرة "لانسيت" الانتحارية في شركة ZALA AERO، إحدى مؤسسات مجموعة "كلاشنكوف" الروسية المتخصصة في تصنيع الأسلحة.

ومن خواص هذه الطائرة القادرة على البقاء في الجو 30 دقيقة، أنها لا تعود إلى نقطة إقلاعها (انتحارية)، بل يتم توجيهها للهدف المعادي بعد تحديد إحداثياته وتحركاته بواسطة أجهزة تتبع خاصة، بما فيها عبر الأقمار الصناعية.