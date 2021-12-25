إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات بلدة "بُرقة" شمال غرب نابلس

العالم-فلسطين

في غضون ذلك، استهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال بالرصاص الحي بشكلٍ مباشرٍ في بُرقة، واشتعلت جماهير البلدة بالهتافات للمقاومة وقائد كتائب "القسام" محمد الضيف.

في الموازاة، أفاد إعلام العدو نقلًا عن ما أسماه مصادر عبرية عن إصابة جندي صهيوني بجروح في وجهه جرّاء رشقه بالحجارة من شبّان فلسطينيين في بلدة بُرقة.

وكانت حشود من المواطنين الفلسطينيين قد توافدت على بلدة بُرقة اليوم السبت للتصدّي للمستوطنين الذين يخطّطون لتنظيم مسيرة استفزازية لمستوطنة "حومش" المخلاة، والذي يُتوقّع أن يرافقها اعتداءات على المنازل في بلدة برقة.

واحتشدت مجموعات من الفلسطينيين من مناطق مختلفة في جنين إلى جانب أهالي قرية بُرقة للتصدّي لهجمات المستوطنين المحتملة.

ودعت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة نابلس الجماهير الفلسطينية للمشاركة في فعاليات وتظاهرات التصدّي للمستوطنين وانتهاكات الاحتلال "الإسرائيلي" في نابلس وجنين.

كما دعت حركة "حماس" إلى النفير ونصرة أهالي قرية برقة، وحثّت على الانضمام لـ"السواعد الرامية" ولجان مقاومة المستوطنين.